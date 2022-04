Zu einer Unfallflucht ist es am letzten Mittwoch (30.03.) in Fellbach gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer mit seinem Mountainbike gegen 7.40 Uhr den kombinierten Geh- und Radweg in der Fellbacher Straße. Dabei übersah er eine 57-jährige Autofahrerin, die zum Beladen ihres Autos die Beifahrertüre öffnete.

Der Mountainbike-Fahrer streifte die 57-Jährige am Bein und verletzte sie dabei. Anschließend fuhr er weiter, ohne der gestürzten