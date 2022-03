Zu einer Unfallflucht ist es zwischen Freitag (25.03.), 21.30 Uhr und Samstag (26.03.), 12.15 Uhr im Postweg in Fellbach gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Renault-Clio in dem Zeitraum im Postweg geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711