In Fellbach-Schmiden hat es am Montag kurz nach 11 Uhr einen Unfall gegeben. Nach Informationen der Polizei hat sich der Unfall auf Höhe der Kreuzung Landesstraße 1197 / Kreisstraße 1855 ereignet. Ein 46-jähriger Mann fuhr in einem VW Caddy die Landesstraße Richtung Oeffingen entlang und missachtete nach aktuellen Kenntnisstand der Polizei eine rote Ampel an der dortigen Kreuzung.

Aufgrund dessen kam es zunächst zur Kollision mit einem Mercedes-Fahrer, der von der