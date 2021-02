Unfall in Fellbach: Transporter-Fahrerin beschädigt parkendes Auto und flüchtet

Eine bisher unbekannte Autofahrerin eines weißen Transporters hat am Dienstag (09.02.) gegen 16.30 Uhr einen geparkten Ford in der Stuttgarter Straße in Fellbach gestriffen und dabei den linken Außenspiegel beschädigt.

Der Besitzer des Ford befand sich dabei im geparkten Auto. Als er aufblendete, hielt die Fahrerin kurz an, fuhr aber schließlich weiter. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.