Unfall in Fellbach: Vorfahrt missachtet – 9.000 Euro Schaden

Zu einem Unfall ist es am Sonntag (19.06.) in Fellbach gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße und Tainerstraße.

Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt einer 59-jährigen Renault-Fahrerin, die die abknickende Vorfahrtstraße entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.