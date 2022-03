Zu einem Unfall ist es am Samstag (26.03.) gegen 8.40 Uhr in Fellbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 30-jähriger VW-Fahrer aufgrund einer Baustelle beim Einfahren in die Friedrichstraße den Peugeot eines 64-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

{element}