Unfall in Kernen: 11-jährige Radfahrerin verletzt, Autofahrer flüchtet

Ein Autofahrer hat am Freitag (17.06.) in Rommelshausen laut Polizei den Sturz einer 11-Jährigen verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Wie der Unfall zustande gekommen sein soll

Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen gegen 15 Uhr in Rommelshausen von der Seestraße in Richtung Haldenstraße unterwegs. Ein Unbekannter bog mit seinem Auto in die Seestraße ein und lenkte seinen Pkw in eine Parklücke. Die Polizei vermutet, er habe den Gegenverkehr durchlassen wollen.

"Dabei kam es zum Kontakt mit dem Fahrrad des Kindes, welches hierdurch stürzte und sich leicht verletzte", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Der unbekannte Autofahrer fuhr laut Polizei weiter, ohne Kontakt mit dem verletzten Kind aufzunehmen.

Fahrzeug gesucht: Weißer Hochdachkombi

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Hochdachkombi, vergleichbar mit einem VW Caddy gehandelt haben. Zur Tatzeit saßen laut Polizei zwei Menschen im Fahrzeug. Zeugen können sich bei der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 melden.