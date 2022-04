Glück im Unglück hatte am Dienstagabend (12.04.) ein 55-jähriger Motorradfahrer in Stetten. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 20.15 Uhr auf der Landesstraße 2299 in Richtung Esslingen unterwegs.

In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem entgegengekommenen Ford zusammen.

Der Motorradfahrer wurde dabei nur leicht verletzt. Die Sachschäden an den Unfallfahrzeugen belaufen sich auf rund 8.000 Euro.