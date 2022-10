Eine 13-Jährige ist am Donnerstagmorgen (25.10.) bei einem Unfall in Kernen-Stetten verletzt worden. Laut Polizeibericht war das Mädchen gegen 7.20 Uhr mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr an der Hartstraße und Wielandstraße gefahren. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in den Kreisverkehr, übersah das Mädchen und stieß mit ihm zusammen. Die 13-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.