Am Sonntagvormittag (10.04.) ist es in Korb an der Anschlussstelle B14 Schwaikheim zu einem Unfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto bei der Ausfahrt von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer ist unverletzt. Derzeit liegen 50 Meter Leitplanke quer über den Ausfahrtsbereich.