Am Sonntagvormittag (10.04.) ist es gegen 10.30 Uhr an der Anschlussstelle B14 von Korb in Richtung Schwaikheim zu einem Unfall gekommen.

{element}

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 35-jährige BMW 3er-Fahrerin die B14 an der Ausfahrt Schwaikheim verlassen. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und riss etwa 50 Meter Leitplanke ab. Die Leitplanke landete quer auf dem Verzögerungsstreifen. Die 35-Jährige streifte in der Folge noch einen vorausfahrenden BMW eines 36-Jährigen. Bei dem