Unfall in Kreisverkehr in Winterbach: 80-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstag (12.09.) bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Winterbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit seinem Ford auf der Bachstraße in Richtung B29 unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Bachstraße/Ritterstraße übersah er den Radfahrer, der bereits im Kreisverkehr gefahren war und stieß mit ihm zusammen.

Der 80-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Schaden von mehreren Hundert Euro.