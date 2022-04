Zu einem Unfall ist es am Dienstag (05.04.) in Murrhardt gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 10-jähriges Mädchen kurz vor 13 Uhr mit ihrem Rad von der Schule nach Hause. In der Justinus-Kerner-Straße überholte ein Auto das Mädchen. Der Wagen unterschritt dabei wegen eines linksseitig parkenden Autos den Seitenabstand zu der Radfahrerin. Das Mädchen wich deshalb nach rechts aus. Dabei stieß es gegen den Bordstein und stürzte.

{element}

Der überholende Auto-Fahrer hielt nicht