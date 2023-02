Unfall in Oppenweiler: Polo-Fahrer beschädigt Hecke, Gartenzaun und Außendusche

Ein 19 Jahre alter Polo-Fahrer ist am Dienstagmittag (14.02.) in Oppenweiler von der Straße abgekommen und in einen Garten gefahren. Dabei beschädigte er eine Hecke, ein Gartenzaun und eine Außendusche. Gesamtschaden laut Polizei: 11.000 Euro.

Beim Abbiegen Kontrolle verloren

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der 19-Jährige gegen 13.15 Uhr im Rohrbachweg unterwegs und bog mit zu hoher Geschwindigkeit in die Steinfeldstraße ab.

Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Polo, kam von der Straße ab und letztlich in einem Garten zum Stehen. Bei dem Unfall gab es laut Polizeiangaben keine Verletzten.