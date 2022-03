Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen (21.03.) in Plüderhausen einen achtjährigen Jungen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei befand sich der Jungen gegen 12.35 Uhr in der Gmünder Straße auf dem Gehweg in Richtung Adlerbrücke. Dabei sei der Junge mit einem Bein auf die Fahrbahn geraten. Ein nachfolgendes Auto fuhr dem Achtjährigen über den Fuß. Der Junge wurde dabei am Bein verletzt.

Ohne anzuhalten, fuhr der am Unfall beteiligte Autofahrer