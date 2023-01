Unfall in Plüderhausen: Mit dem Auto Bushaltestelle gerammt und demoliert

Ein Auto ist am Sonntagabend (8.1.) gegen 22 Uhr in Plüderhausen über eine Verkehrsinsel gerauscht und im Anschluss mit einer Bushaltestelle kollidiert. Laut ersten Angaben der Polizeiführerin vom Dienst (PvD) des Polizeipräsidiums Aalen dieser Zeitung gegenüber, war die Polizei noch bis nach 23.30 Uhr mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Was wir bislang wissen.

Im Einsatz war auch ein Krankenwagen. Womöglich wurden der Autofahrer oder die Autofahrerin und noch eine weitere Person im Fahrzeug verletzt. Der/die Fahrer/in hatte laut PvD alleinbeteiligt die Kontrolle über das Auto verloren, als er/sie aus dem Kreisverkehr Lerchenstraße/Aichenbachstraße in die Lerchenstraße fuhr, über eine Verkehrsinsel rauschte, dort ein Straßenschild umfuhr und schließlich eine Bushaltestelle rammte. So sei es auch zu hohem Sachschaden gekommen. Die Haltestelle wurde demoliert. Glas zersplitterte. Mehr war am späten Sonntagabend nicht in Erfahrung zu bringen. Wir berichten am Montagmorgen (9.1.) weiter, sobald wir mehr wissen.