Zu einem Unfall in Remshalden-Grunbach ist es am Dienstag (22.03.) gegen 7.30 Uhr gekommen. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 35-jähriger Skoda-Fahrer an der Kreuzung der Lehenstraße mit der Schorndorfer Straße die Vorfahrt einer 20-jährigen Fiat-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

