Unfall in Rudersberg-Schlechtbach: Zug der Wieslauftalbahn erfasst Auto an Bahnübergang

Am Samstagnachmittag (06.03.) gegen 13.40 Uhr hat es auf der Strecke der Wieslauftalbahn in Rudersberg-Schlechtbach einen Unfall gegeben. Laut ersten Informationen der Polizei wurde ein Auto von einem Zug erfasst. Zwei Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Den Angaben zufolge hat sich der Unfall am Bahnübergang auf Höhe des Auwegs ereignet. Der Übergang befindet sich kurz vor dem Schlechtbacher Bahnhof.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ist die Strecke der Wieslauftalbahn momentan (Stand 14.40 Uhr) gesperrt. Das Auto müsse abgeschleppt werden, der Abschleppdienst sei angefordert.

In Rudersberg-Schlechtbach hat es am Samstagnachmittag (06.03.) einen Unfall zwischen der Wieslauftalbahn und einem Auto gegeben. © Benjamin Beytekin

Weitere Informationen folgen.