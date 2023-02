Unfall in Schorndorf: 84-Jähriger schwer verletzt

Ein 84-Jähriger ist am Freitag (03.02.) in Schorndorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkdeck des Kauflands in der Lutherstraße.

Auto fährt gegen Einkaufswagen, Senior stürzt auf den Asphalt

Wie die Polizei berichtet, war der Mann zu Fuß mit einem Einkaufswagen auf dem Parkdeck unterwegs gewesen. Ein 21-Jähriger wollte seinen BMW rückwärts in eine Parklücke steuern. Dabei übersah er den 84-Jährigen. Das Auto prallte gegen dessen Einkaufswagen, woraufhin der Mann stürzte. Durch den Aufprall auf dem Asphalt wurde er schwer am Kopf verletzt.