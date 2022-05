Zu einem Unfall ist es am Donnerstag (05.05.) in Schorndorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 19-jährige Audi-Fahrerin gegen 6.40 Uhr in der Silcherstraße unterwegs. Als sie in die Schlichtener Straße einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrtsregelung.

{element}

Sie stieß mit ihrem Audi gegen den VW einer 51-jährigen. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der VW wurde abgeschleppt.