In Schorndorf ist es am Samstag (12.02.) zu einem Unfall bei der Verlängerung Hungerbühlstraße in Schorndorf gekommen.

{element}

Wie die Polizei mitteite, war ein Auto vom Feldweg abgekommen und ca. fünf bis sechs Meter den Hang abgestürzt. Ein Technisches Hilfswerk wurde zur Bergung angefordert.

Weitere Infos folgen.