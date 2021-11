Am Samstagmittag (13.11.) ist es in Schorndorf zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, war ein Autofahrer auf der Benzstraße in Richtung Stadtmitte gefahren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn wo er mit seinem Fahrzeug frontal gegen ein anderes Fahrzeug stieß.

Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

{element}

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht