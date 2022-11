Unfall in Schorndorf: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer am Freitag (25.11.) bei einem Unfall in Schorndorf zugezogen. Wie die Polizei am Samstag berichtet, fuhr der Mann gegen 15.58 Uhr mit einer KTM auf der Landesstraße 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten.

In Leitplanke gerutscht

In einer Linkskurve war er laut Mitteilung zu schnell unterwegs und kam zu Fall. Der 18-Jährige rutschte in die Leitplanke. Dem Bericht zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.