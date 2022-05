Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag (05.05.) gegen 22.30 Uhr in Schorndorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein Nissan in der Silcherstraße in Steinenberg. Ein unbekannter Autofahrer streifte den Nissen und fuhr davon. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.