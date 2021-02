Unfall in Schorndorf: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Stuttgarter Straße/Kreisel Weilerstraße ist eine 48-jährige Radfahrerin am Samstagmittag (20.02.) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 27-jähriger Citroen-Fahrer aufgrund der Sonnenblendung beim Einfahren in den Kreisverkehr die 48-Jährige.

Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte die 48-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.