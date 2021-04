Zu einem Unfall mit einem Motorrad ist es am Mittwoch (21.04.) auf der B14 gekommen. Ein 17-Jähriger befuhr die B14 gegen 13.45 Uhr in Richtung Sulzbach an der Murr. Laut Polizei verlor der 17-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Anschließend schlitterte er mit dem Motorrad gegen eine Leitplanke und verletzte sich dabei leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.