Am Samstagnachmittag (28.01.) ist es in Sulzbach zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Ortsende Richtung Oppenweiler. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein Auto überschlagen. Die B14 war kurzzeitig voll gesperrt (Stand 13.16 Uhr). Mittlerweile ist die B14 wieder frei.