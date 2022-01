Bei einem Verkehrsunfall in Urbach sind am Dienstagnachmittag (11.01.) vier Person verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr in der Wasenstraße. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin die Straße in Richtung Urbach entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei auf die Gegenfahrspur.

Dort stieß die Frau mit ihrem Mercedes frontal gegen einen entgegenkommenden Citroen einer 74-Jährigen. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen