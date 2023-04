Unfall in Waiblingen-Beinstein: Motorradfahrerin muss Auto ausweichen und stürzt

In Waiblingen-Beinstein hat sich am Dienstag (11.04.) ein Unfall ereignet, bei dem eine 19-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Das berichtet die Polizei am Mittwochmorgen. Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall an der Einmündung Schorndorfer Straße/Giselastraße.

Autofahrerin übersieht Motorradfahrerin

Dort hatte eine 42-jährige Toyota-Fahrerin kurz vor 14.30 Uhr die Motorradfahrerin übersehen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, musste die Bikerin dem Bericht zufolge stark abbremsen und ausweichen. Daraufhin stürzte sie. Die 19-Jährige wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert.