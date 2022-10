Unfall in Waiblingen: Lastwagen verliert Rad

Zu einem Unfall ist es am Dienstag (11.10.) in der Winnender Straße in Waiblingen gekommen. Ein Lastwagen hat während der Fahrt ein Rad verloren. Das Rad rollte gegen einen Blumenkübel vor einem Ladengeschäft.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden ist gering, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Warum der Lastwagen das Rad während der Fahrt verloren hat, sei nicht bekannt.

Wie ein Augenzeuge vor Ort berichtete, waren am Lastwagen Zwillingsräder montiert, von denen sich eines gelöst hatte. Bevor auch das zweite Rad abging, bemerkte der Lastwagen-Fahrer den Verlust und fuhr an eine nahegelegene Tankstelle.