Ein 53-Jähriger Lastwagen-Fahrer hat am Donnerstag (24.03.) in Waiblingen beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand parkenden Audi gestreift. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

