Gegen 08.20 Uhr am Donnerstagmorgen (24.03.) kam es in einer Autowaschanlage in der Hegelstraße in Schorndorf zu einem Unfall.

BMW-Fahrer rutscht von Bremse

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wollte ein 40-jähriger Mitarbeiter der Waschanlage nach Beendigung des Waschvorgangs noch bei einem Ford-Galaxy eines 67-Jährigen die letzten Wassertropfen entfernen, als plötzlich ein sich dahinter befindlicher 82-jähriger BMW-Fahrer von der Bremse seines Automatik-Fahrzeugs