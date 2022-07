Unfall in Weinstadt: BMW erfasst 11-Jährigen am Zebrastreifen und fährt weiter

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagabend (05.07.) in der Schafgasse in Weinstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 11-jähriger Junge gegen 19.30 Uhr mit seinem Tretroller die Straße am Zebrastreifen überqueren. Dabei wurde er von einem schwarzen BMW erfasst, der von der Weinbergstraße einbog.

Der 11-Jährige stürzte anschließend zu Boden und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Blickkontakt mit dem Fahrer, fuhr der BMW weiter. Der Fahrer des BMW hatte laut des 11-Jährigen schwarze Haare und einen dunklen Teint.

Das Kennzeichen des gesuchten BMWs könne laut Polizei die Ziffern 1 und 8 enthalten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.