Rund 5000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Einmündung Landesstraße 1150 und Schorndorfer Straße. Nach Angaben der Polizei wollte eine 68-jährige Hyundai-Fahrerin am Dienstag (04.05.) gegen 13 Uhr von der Schorndorfer Straße nach links auf die Landesstraße in Richtung Breitenfürst abbiegen. Dabei übersah sie den Opel einer 19-Jährigen, die die Landesstraße in Richtung Welzheim befuhr.