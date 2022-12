Unfall in Welzheim: Erst langer Stau am Donnerstagabend (1.12.), nun freie Fahrt

In Welzheim hat sich am Donnerstag (01.12.) gegen 16.58 Uhr in der Friedrich-Bauer-Straße ein Verkehrsunfall ereignet, der zu einem langen Stau im Feierabendverkehr geführt hat.

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Aalen war eine 52-jährige Frau aus Richtung Breitenfürst kommend auf der Straße unterwegs, bis sie plötzlich von der Fahrbahn abkam und etwa 60 Meter eine Böschung hinterfuhr. Dabei kippte das Fahrzeug, ein Audi A1, auf die Fahrerseite. Die Frau wurde nach Auskunft der Polizei dabei leicht verletzt.

Langer Stau behindert Feierabendverkehr rund um Welzheim

Vor Ort im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst. Wer nach dem Unfall rund um Welzheim unterwegs war, musste sich auf Wartezeiten einstellen und viel Geduld mitbringen. Gegen 19 Uhr hat das Polizeipräsidium Aalen dann die Verkehrswarnung für die Unfallstelle zurückgenommen, da sich die Staus mittlerweile aufgelöst hatten.