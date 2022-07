Unfall in Welzheim-Eselshalden: Zwei Personen nach Frontalzusammenstoß verletzt

Im Bereich der Einmündung Stuttgarter Straße und Neue Straße ist es am Montagmorgen (18.07.) gegen 7.20 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 23-jährige BMW-Fahrerin die Stuttgarter Straße Richtung Eselshalden kommend und wollte nach links in die Neue Straße in Richtung Obersteinenberg abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Audi. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Die BMW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste während den Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von 50.000 Euro.