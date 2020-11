Unfall in Welzheim: Vorfahrt missachtet

1/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin 2/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin 3/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin 4/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin 5/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin 6/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin 7/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin 8/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin 9/9 Unfall, L1150, Welzheim, 17.11.2020. © Benjamin Beytekin

In Welzheim ist es am Dienstag (17.11.) um 17.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. An der Kreuzung zwischen Breitenfürst und Welzheim habe der Fahrer eines Daimler-Benz die Vorfahrt missachtet, erklärt die Polizei den Unfallhergang. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Ford. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Fahrer des Ford und sein Beifahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro. Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden.