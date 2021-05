Unfall in Welzheim: VW-Fahrerin missachtet Vorfahrt von Motorradfahrer

Zu einem Unfall im Kreisverkehr Murrhardter Straße ist es am Montagnachmittag (03.05.) gegen 15 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 27-Jährige VW Golf-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt eines 28-jährigen Motorradfahrers. Der 28-Jährige konnte zwar einen Zusammenstoß mit dem Golf vermeiden, kam aber zu Fall und verletzte sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen in ein Krankenhaus. An der Yamaha des 28-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.