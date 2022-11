Unfall in Winnenden am Donnerstag (03.11.): Auto kracht in Werbeschild von Edeka

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag (03.11.) beim Edeka in Winnenden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-jähriger Kia-Fahrer gegen 13.15 Uhr auf der Wiesenstraße in Richtung Ringstraße unterwegs.

Der 35-Jährige erkannte zu spät, dass ein vorausfahrendes Auto zum Linksabbiegen anhielt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er nach rechts aus. Sein Kia kam von der Straße ab und prallte gegen die Werbetafel eines dortigen Edeka-Supermarkts. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt*. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

*Die Polizei hatte zunächst auf Anfrage mitgeteilt, dass der Fahrer verletzt wurde. In einer späteren Pressemitteilung wurde die Angabe das korrigiert.