In Winnenden-Höfen hat sich am Sonntagabend (05.06.) ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, stieß eine 34-Jährige gegen 22.40 Uhr in der Berglenstraße mit ihrem Audi gegen einen Grundstückszaun.

Laut Mitteilung wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Sie musste sich deshalb Blut abnehmen lassen. Dem Bericht zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro.