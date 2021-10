Ein Unfall hat sich am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr in Remshalden ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 72-jähriger Mercedesfahrer an der Ausfahrt Geraldstetten von der B29 ab. An der Kreuzung zur Mittelquerspange missachtete er die Vorfahrt eines 80-jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem.

{element}

Beide Autos wurden beim Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Nach jetzigem