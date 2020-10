1/2 Am Kappelbergtunnel kam es am Samstag (03.10.) zu einem Unfall. © Benjamin Beytekin 2/2 Am Kappelbergtunnel hat es am Samstag (03.10.) einen Unfall gegeben. © Benjamin Beytekin

Am Kappelbergtunnel hat es am Samstag (03.10.) einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Verletzten gegeben. Das teilt die Polizei in einer aktuellen Meldung mit (Stand: 11.28 Uhr). Der Unfall ereignete sich nach dem Tunnel in Fahrtrichtung Stuttgart. Weitere Informationen folgen.