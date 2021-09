Ein Verkehrsunfall mit mindestens drei Verletzten ist an diesem Montagabend (20.9.) gegen 21.20 Uhr auf der Landesstraße 1150 zwischen Welzheim-Eselshalden und Miedelsbach passiert. Laut Eilmeldung der Polizei kurz nach Eselshalden in Fahrtrichtung Miedelsbach. Zwei verunfallte Autos liegen dort offenbar auf dem Dach (Stand: 22.10 Uhr). Was wir bislang wissen:

Nach ersten Erkenntnissen des Polizisten vom Dienst (PvD) in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Aalen dieser Zeitung