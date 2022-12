Unfall zwischen Schorndorf und Oberberken: Auto kommt von Straße ab

Auf der Landesstraße 1147 zwischen Oberberken und Schorndorf hat sich in der Nacht auf Freitag (16.12.) ein Unfall ereignet. Das berichtet die Polizei.

Auto muss abgeschleppt werden

Den Angaben zufolge fuhr ein 32-Jähriger gegen 1 Uhr in einem VW auf der Landesstraße von Oberberken in Richtung Schorndorf. Auf schneebedeckter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Straße ab.

Der VW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Unfall bei Schnee auch in Murrhardt

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich bereits am Donnerstagabend (15.12.) gegen 23.45 Uhr in Murrhardt. Dort war laut Polizei ein 52-Jähriger in der Straße Käsbach mit seinem BMW von der schneebeckten Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Das Winterwetter im Rems-Murr-Kreis hält die Einsatzkräfte weiter auf Trab. Am Freitagmorgen gab es Unfälle bei Leutenbach, auf der B14 bei Fellbach und Winnenden und auf der Landesstraße zwischen Rudersberg-Michelau und -Schlechtbach.