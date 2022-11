Unfall zwischen Stöckenhof und Hertmannsweiler: 31-Jähriger schwer verletzt

Ein 31 Jahre alter Ford-Fahrer ist am Montagmorgen (07.11) bei einem Unfall zwischen Stöckenhof und Hertmannsweiler schwer verletzt worden.

Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der Autofahrer vermutlich infolge von Übermüdung im Bereich des Paulinenhofes nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

"Der Autofahrer verletzte sich hierbei schwer und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden", heißt es weiter im Polizeibericht. Das Unfallauto, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.