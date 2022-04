Auf der B29 in Richtung Stuttgart hat sich am Dienstagmorgen (05.04.) ein Auffahrunfall ereignet. Laut Polizeibericht befuhr ein 22-Jähriger in seinem Honda Jazz gegen 7.20 Uhr die Bundesstraße.

Unfall sorgt für Stau im Berufsverkehr

Als die vor ihm fahrenden Autos zwischen Geradstetten und Grunbach abbremsten, konnte der junge Mann nicht mehr rechtzeitig anhalten. Dadurch fuhr der 22-Jährige einem Golf-Fahrer hinten auf. Ein Seat-Fahrer konnte ebenfalls nicht schnell genug