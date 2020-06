Unfallflucht auf der B14 in Backnang: Lilafarbener Kombi gesucht

Ein Unbekannter fuhr am Montag (1.6.) gegen 13 Uhr mit seinem lilafarbenen Kombi auf der B14 von Backnang kommend in Richtung Oppenweiler. An der Krähenbachkreuzung fuhr er zunächst auf die Linksabbiegespur in Richtung Ludwigsburg. Als eine 51-jährige BMW-Fahrerin auf der Geradeausspur an ihm vorbeifahren wollte, bog der Kombi plötzlich wieder nach rechts ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kombi fuhr weiter und flüchtete in Richtung Großaspach. Hierbei missachtete er eine rote Ampel. Der Schaden am BMW beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten lilafarbenen Kombi, der beim Unfall vorne rechts beschädigt wurde, nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 0 71 91 / 90 90 entgegen.