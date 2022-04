Auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße in Fellbach hat sich am Mittwochabend (13.04.) eine Unfallflucht ereignet.

Wie aus einer aktuellen Mitteilung der Polizei hervorgeht, stieß ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 19 und 19.45 Uhr auf besagtem Parkplatz gegen einen VW Polo. Dabei entstanden 1500 Euro Sachschaden.

Polizei bittet um Hinweise

"Vermutlich vom Unfallverursacher wurden lediglich unzureichende Daten am Pkw VW hinterlassen", heißt es im