Im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (14.04.) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiesenstraße in Winnenden einen geparkten Skoda beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Unbekannte anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.