Am Donnerstag (07.04.) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr hat ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Großheppacher Straße einen geparkten Opel Corsa beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Polizei sucht Zeugen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, entstand am Opel ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. "Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der